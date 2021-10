Tiley habe versucht, die Verantwortlichen umzustimmen und mit der möglichen Abwesenheit von Superstars wie Novak Djokovic argumentiert. Inzwischen deute aber alles auf die Impfpflicht hin.

"Tiley sagte, dass wir keine Stars kriegen, und bekam sinngemäß ein 'Schluck’s runter‘ zur Antwort', wird die Quelle in "The Age" zitiert. "Man hat nachgegeben."

Djokovic sieht eine Corona-Impfung kritisch, ist aber wohl bei weitem nicht der einzige Spieler, dessen Teilnahme "Down Under" im Falle einer Impfpflicht auf der Kippe steht.

ATP Sofia Ohne Satzverlust durchs Turnier: Sinner verteidigt Titel in Sofia VOR EINEM TAG

Laut einer Meldung der Profiverbände WTA und ATP vom September seien etwa 50% der Spieler und 40% der Spielerinnen noch ungeimpft.

"Es ist Novaks Entscheidung ..."

Der australische Tennistrainer Craig O'Shannessy, ein ehemaliges Mitglied im Trainerteam von Djokovic, begrüßt die mutmaßliche Impfpflicht. "Es ist auf vielen Ebenen die richtige Entscheidung", so O'Shannessy.

Er fügte hinzu: "Es ist Novaks Entscheidung, ob er sich impfen lassen will. Und es ist seine Wahl, ob er an den Start gehen will, wenn es eine Pflicht gibt."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Grandios - Murray kopiert Kultfilm

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Ablösung der Big 3

Zverev reißt Fans von den Sitzen: Die besten Ballwechsel des Laver Cups

Tennis Ex-Murray-Coach richtet flammenden Appell an Kyrgios 02/10/2021 AM 14:48