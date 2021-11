"Ich glaube, dass er spielen wird", schlussfolgerte Woodbridge daher. Er habe allerdings Verständnis dafür, falls Djokovic doch verzichten werde. "Es wäre sein persönliches Statement in das, was er glaubt", so der 50-Jährige.

Djokovic weigert sich bisher, seinen Impfstatus preiszugeben. Über einen Start bei den Australian Open wolle der Weltranglisten-Erste erst entscheiden, wenn der Veranstalter sich offiziell positioniert habe.

Woodbridge glaubt allerdings, dass Australien nicht Djokovic‘ einziges Hindernis bleiben werde, falls er ungeimpft ist und auf eine Teilnahme verzichtet: "Es geht auch darum, was dann im Rest des Jahres passiert, falls das eintrifft."

