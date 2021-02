Während die Teilnehmer am Halbfinale, Finale und die späteren Sieger weniger verdienen als im Jahr zuvor, profitieren die Erstrundenteilnehmer an der Neuverteilung.

2020 kassierten Novak Djokovic und Sofia Kenin 4.120.000 Millionen Australische Dollar - in dieser Ausgabe sind es "nur" 2.740.000 Millionen (ca. 1,74 Millionen Euro).

In der Doppelkonkurrenz erhalten die Champions 600.00 Australische Dollar, was in etwa 381.983 Euro entspricht.