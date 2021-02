Australian Open

Publiziert 19/02/2021 Am 08:40 | Update 19/02/2021 Am 08:47

"Wir werden sehen, was mit meinem Kalender und meinem Leben passiert", schrieb Nadal. "Man muss begreifen, dass es in dieser schwierigen Situation, in der wir alle leben, am wichtigsten ist, sich bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten."

Laut der spanischen Sportzeitung "As" würden, wenn Nadal seinen ursprünglichen Plan durchzieht, anschließend dass Masters in Miami sowie die Sandplatzsaison mit dem Höhepunkt French Open in Paris auf dem Programm stehen.

Für den Rekordsieger von Roland Garros steht zumindest sportlich in dieser Zeit viel auf dem Spiel.

Ab dem 8. März endet die Zeitspanne, in der die Weltrangliste eingefroren wurde, und die Sportler müssen ihre Punkte wieder verteidigen, wenn auch noch in abgemilderter Form. Ihr jeweils bestes Ergebnis dürfen sie für ein weiteres Jahr behalten.

Der Iberer verließ am Donnerstag Melbourne und kehrte nach Europa zurück. Mit seinem Auftritt gegen Stefanos Tsitsipas war er trotz der Niederlage zufrieden, haderte allerdings mit seinen vergebenen Chancen.

"Die einzige Sache, die ich tun kann, ist weiterzumachen. Trotz der Herausforderungen habe ich mich im Viertelfinale mit einem 2:0-Satzvorsprung in die Position gebracht, um knapp am Halbfinale dran zu sein. Es ist also eine verlorene Chance, aber das Leben geht weiter. Ich hoffe, dass ich weitere Möglichkeiten haben werde. Ich werde darum kämpfen", wird der Weltranglisten-Zweite bei "tennisnet.com" zitiert.

