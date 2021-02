Die 19 Jahre alte Potapova lag im ersten Durchgang bereits 5:3 in Führung und hatte zwei Satzbälle, die sie jedoch beide mit Doppelfehlern vergab. Insgesamt leistete sich Potapova sogar fünf Doppelfehler von der linken Seite in Folge.

Williams steigerte sich im zweiten Satz, spielte alles in allem aber wenig souverän. So standen bei der 39-Jährigen am Ende 31 unerzwungene Fehler (bei nur 19 Gewinnschlägen) zu Buche.