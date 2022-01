Nachdem der Franzose Ugo Humbert bei den Australian Open positiv auf das Coronavirus getestet wurde, konfrontierte ein Journalist den Olympiasieger mit dem Thema und wollte wissen, ob ihm dies Sorge bereite.

Zverev gab zu, vom Fall Humbert noch keine Kenntnis zu haben. Allerdings zeigte sich der Weltranglistendritte nicht überrascht davon.

"In Australien gibt es viel mehr Fälle als im vergangenen Jahr. Trotzdem dürfen wir rausgehen zum essen und tun, was wir wollen. Da ist es doch natürlich, dass mehr Menschen sich mit Covid infizieren. Mein Bruder hatte es, als er hier ankam. Er war dann in Sydney in Quarantäne", berichtete Zverev.

Es habe darüber hinaus weitere Profis gegeben, die bei ihrer Ankunft in Australien infiziert gewesen seien.

Zverev: "Bubble für mich selbst"

Da man beim Turnier aber nicht getestet werde, gehe er davon aus, dass es auch aktuell einige Fälle gebe im Spielerfeld, die nicht bekannt seien.

Er selbst tue alles dafür, nicht zu erkranken. "Ich bin hier um das Turnier zu spielen. Es gibt viele Fälle in Australien beziehungsweise hier in Melbourne. Daher bin ich in kein Restaurant und nicht nach draußen gegangen. Ich war nur auf dem Hotelzimmer und auf dem Court", betonte der 24-Jährige.

Er habe "eine Bubble" für sich selbst geschaffen. "Ich möchte einfach die besten Chancen haben, gut abzuschneiden. Sollte ich Covid bekommen, ist das natürlich nicht möglich."

