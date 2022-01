Philipp Kohlschreiber ist neben Alexander Zverev der letzte verbliebene deutsche Profis bei den Australian Open. Am Donnerstag hat er die Chance gegen Roberto Bautista Agut in die dritte Runde eingezogen. Die beiden bestreiten in der Day Session das dritte Match in der 1573 Arena.

Im ersten Spiel der Night Session in der Rod Laver Arena fordert dann Nick Kyrgios, der in seiner ersten Auftaktpartie die australischen Fans eine große Show lieferte, den Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev.

Bei den Frauen spielt US-Open-Siegerin Emma Raducanu zu Beginn der Night Session in der Margaret Court Arena gegen Danka Kovinic (Montenegro). Simona Halep muss in der letzten Partie des Tages gegen die Brasilianerin Beatriz Haddad Maia ran.

Die Ansetzungen des 4. Tages in Melbourne im Überblick.

(Uhrzeiten MEZ, deutsche Profis fett geschrieben)

ROD LAVER ARENA

ab 1:00 Uhr

Alize Cornet (FRA) - Garbiñe Muguruza (ESP/3)

Xinyu Wang (CHN) - Aryna Sabalenka (BLR/2)

Nicht vor 4:30 Uhr

Kamil Majchrzak (POL) - Alex de Minaur (AUS/32)

Night Session ab 9:00 Uhr

Nick Kyrgios (AUS) - Daniil Medvedev (RUS/2)

Simona Halep (ROU/14) - Beatriz Haddad Maia (BRA)

MARGARET COURT ARENA

ab 1:00 Uhr

Anett Kontaveit (EST/6) - Clara Tauson (DEN)

Hailey Baptiste (USA/Q) - Maddison Inglis (AUS/WC)

Sebastián Báez (ARG) - Stefanos Tsitsipas (GRE/4)

Night Session ab 9:00 Uhr

Danka Kovinic (MNE) - Emma Raducanu (GBR/17)

Steve Johnson (USA) - Jannik Sinner (ITA/11)

JOHN CAIN ARENA

ab 1:00 Uhr

Iga Swiatek (POL/7) - Rebecca Peterson (SWE)

Nicht vor 3:00 Uhr

Frances Tiafoe (USA) - Taylor Fritz (USA/20)

Shuai Zhang (CHN) - Elena Rybakina (KAZ/12)

Nicht vor 7:30 Uhr

Andy Murray (GBR/WC) - Taro Daniel (JPN)

KIA ARENA

ab 1:00 Uhr

Andrey Rublev (RUS/5) - Ricardas Berankis (LTU)

Nicht vor 3:00 Uhr:

Samantha Stosur (AUS/WC) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/11)

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) - Félix Auger-Aliassime (CAN/9)

1573 ARENA

ab 1:00 Uhr

Ana Konjuh (CRO) - Danielle Collins (USA/27)

Daniel Evans (GBR/24) - Arthur Rinderknech (FRA)

Roberto Bautista Agut (ESP/15) - Philipp Kohlschreiber (GER)

COURT 3

ab 1:00 Uhr

Diego Schwartzman (ARG/13) - Christopher O'Connell (AUS/WC)

Magda Linette (POL) - Daria Kasatkina (RUS/25)

Grigor Dimitrov (BUL/26) - Benoit Paire (FRA)

COURT 5

ab 1:00 Uhr

2. Match: Sorana Cirstea (ROU) - Kristina Kucova (SVK)

COURT 7

ab 1:00 Uhr

Norbert Gombos (SVK) - Marin Cilic (CRO/27)

Nicht vor 3:30 Uhtr:

Tamara Zidansek (SLO/29) - Heather Watson (GBR)

Kaia Kanepi (EST) - Marie Bouzkova (CZE)

Richard Gasquet (FRA) - Botic van de Zandschulp (NED)

COURT 8

ab 1:00 Uhr

2. Match: Elise Mertens (BEL) - Irina-Camelia Begu (ROU)

Nicht vor 4:30 Uhr:

M. Brengle (USA) / T. Maria (GER) - M. Adamczak (AUS) / X. Han (CHN)

COURT 12

ab 1:00 Uhr

2. Match: D. Koepfer / J. Struff (GER) - F. Krajinovic / M. Sabanov (SRB)

COURT 13

ab 1:00 Uhr

Tomas Machac (CZE/Q) - Maxime Cressy (USA)

2. Match: J. Lohoff (GER) / M. Zanevska (BEL) - K. Flipkens (BEL) / S. Sorribes Tormo (ESP)

COURT 15

ab 1:00 Uhr:

3. Match: D. Saville / L. Saville (AUS) - A. Guarachi (CHI) / T. Puetz (GER)

COURT 17

ab 1:00 Uhr

Marketa Vondrousova (CZE/31) - Liudmila Samsonova (RUS)

Alex Molcan (SVK) - Pablo Andújar (ESP)

