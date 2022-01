Am zwölften Wettkampftag der Australian Open in Melbourne werden die Finalisten im Einzel der Männer ermittelt.

Im ersten Halbfinale spielen der Italiener Matteo Berrettini und Spaniens Superstar Rafael Nadal gegeneinander.

Ad

Im Anschluss kommt es zum Duell zwischen dem amtierenden US-Open-Champion Daniil Medvedev (Russland) und dem Griechen Stefanos Tsitsipas.

Australian Open Ohne Satzverlust ins Finale: Barty fegt Keys vom Platz VOR 5 STUNDEN

Hier gibt es die Ansetzungen am Freitag im Überblick.

Australian Open - Ansetzungen Halbfinale am Freitag im Überblick:

(Uhrzeiten in MEZ)

Rod Laver Arena

Alle Spiele in der Rod Laver Arena mit deutschem Kommentar im Livestream bei Eurosport mit Joyn Plus+

Nicht vor 4:30 Uhr

M. Berrettini (ITA/7) - R. Nadal (ESP/6)

Sollte Berrettini das direkte Duell gewinnen, wird er in der Wetlrangliste an Nadal vorbei auf Position fünf ziehen. Der Italiener hat die große Chance, zum zweiten Mal nach Wimbledon 2021 in ein Grand Slam Finale einzuziehen. In Melbourne kam er vor dieser Ausgabe nie über das Achtelfinale hinaus. Die Australian Open sind für Nadal, gemessen an seiner Titelanzahl, das am wenigsten erfolgreiche Grand-Slam-Turnier. In Melbourne gewann der bislang Spanier "nur" einmal.

Night Session ab 9:30 Uhr:

S. Tsitsipas (GRE/4) - D. Medvedev (RUS/2)

Bereits zum neunten Mal stehen sich die beiden Topspieler auf der ATP-Tour gegenüber. Die Bilanz spricht mit 6:2 klar für Medvedev. Im vergangenen Jahr standen sich der amtierende US-Open-Champion aus Russland und der Grieche ebenfalls im Halbfinale der Australian Open gegenbüber. Damals siegte Medvedev klar in drei Sätzen. Für den Fall, dass Tsitsipas seinen ersten Grand-Slam-Titel in Melbourne gewinnt, wird er Alexander Zverev von Platz drei der Weltrangliste verdrängen. Medvedev bleibt unabhängig vom Turnierausgang Zweiter, kann aber bei einem Titelgewinn auf 90 Punkte an Spitzenreiter Novak Djokovic heranrücken.

Podcast - Das Gelbe vom Ball mit Boris Becker

Das könnte Dich auch interessieren: Shapovalov klagt an: "Unfair, mit wie viel Rafa davonkommt"

Viertelfinale: Nadal ringt Shapovalov nieder - Highlights

Australian Open Becker hinterfragt Zverevs Vorgehen: Warum so negativ? 25/01/2022 AM 14:50