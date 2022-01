Tennis

Australian Open 2022: Ashleigh Barty gewinnt in Melbourne - der entscheidende Tiebreak in ganzer Länge

Ashleigh Barty kämpft sich im Endspiel der Australian Open gegen Danielle Collins im zweiten Satz von einem 1:5 zurück und rettet sich in den Tiebreak. Dort fällt die Entscheidung! Barty erarbeitet sich schnell einen komfortablen Vorsprung hat bei 6:2 vier Matchbälle zum Grand-Slam-Sieg. Barty nutzt gleich ihren ersten und erfüllt sich so den Traum vom Heimsieg "down under".

00:08:51, vor einer Stunde