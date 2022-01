Tennis

Australian Open 2022: Ball springt übers Netz zurück - Hibino bei Matchball Trevisan komplett irritiert

Martina Trevisan steht bei den Australian Open im Qualifikantinnen-Duell mit Nao Hibino kurz vor dem Sieg, da kommt es zu einem kuriosen Matchball: Trevisans Rückhandball hat so viel Spin, dass der Ball zurück in ihr Feld springt. Hibino ist davon so irritiert, dass sie den Ball nicht mehr berührt, obwohl es ihr theoretisch erlaubt wäre, ihn auch überm Netz zu spielen - Match Trevisan!

00:00:28, vor einer Stunde