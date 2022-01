Roger Federer musste wegen Verletzung auf die Teilnahme an den Australian Open 2022 verzichten, Novak Djokovic wurde bekanntlich das Einreisevisum nach Australien nach langem Hickhack entzogen.

In Abwesenheit seiner beiden langjährigen Rivalen schnappte sich Rafael Nadal durch den Finalsieg gegen Daniil Medvedev seinen 21. Grand-Slam-Titel und hat damit einen mehr als Federer und Djokovic.

Ad

Die beiden anderen Superstars des Sports ließen es sich aber nicht nehmen, Nadal zu gratulieren. Vor allem Federer wählte herzliche Worte.

Australian Open Die Siegerehrung: Nadal emotional - Medvedev beweist Humor VOR 2 STUNDEN

"Was für ein Match! An meinen Freund und großen Rivalen Rafael Nadal: Herzlichen Glückwunsch an den ersten Mann, der 21 Einzeltitel bei Grand Slams gewinnt", schrieb der Schweizer auf Instagram.

Roger Federer: "Wir haben noch gescherzt, dass wir beide Krücken sind"

Federer weiter: "Vor ein paar Monaten haben wir noch gescherzt, weil wir beide auf Krücken unterwegs waren. Erstaunlich. Unterschätze nie einen großen Champion. Dein unglaublicher Arbeitseifer, deine Hingabe und dein Kampfgeist sind eine Inspiration für mich und unzählige andere auf der Welt. Ich bin stolz, diese Ära mit Dir zu teilen und eine Rolle dabei zu spielen, Dich immer weiter zu pushen, um noch mehr zu erreichen. So wie Du es für mich getan hast in den letzten 18 Jahren. Ich bin sicher, dass Du noch mehr erreichen wirst, aber jetzt genieße erstmal diesen Triumph!"

Novak Djokovic adelt Rafael Nadal und Daniil Medvedev

Auch Djokovic feierte Nadal. Auf Twitter schrieb der Serbe: "Gratulation an Rafael Nadal zum 21. GS-Titel. Großartige Leistung. Wie immer ein beeindruckender Kampfgeist, der sich auch diesmal durchgesetzt hat." Seinen Post beendete Djokovic mit dem spanischen Wort für Gratulation "Enorabuena".

Finalgegner Medvedev bekam auch noch ein paar warme Worte mit auf den Weg. "Er hat alles gegeben und spielte mit der Leidenschaft und Entschlossenheit, die wir auch in Zukunft von ihm erwarten dürfen."

Australien-Tennislegende Rod Laver schloss sich den Gratulanten an. "Ein Herkules-Finale, danke an Nadal und Medvedev für einen brillanten Wettbewerb."

Casper Ruud, Weltranglistenachter aus Norwegen, postete auf Twitter ein Ziegen-Emoji. In Sportlerkreisen das Zeichen für GOAT, Greatest of all Time - den Größten aller Zeiten.

Auch Stars aus anderen Sportarten gratulierten Nadal zum Rekordsieg. Toni Kroos genügte das bloße Posten des Namens: "Rafael Nadal. Das ist der Tweet."

Das könnte Dich auch interessieren: Pressestimmen - "König Nadal ist jetzt unsterblich"

Die Siegerehrung: Nadal emotional - Medvedev beweist Humor

Australian Open Pressestimmen zum Final-Thriller: "König Nadal ist jetzt unsterblich" VOR 3 STUNDEN