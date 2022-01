Alexander Zverev ging zusammen mit Daniil Medvedev als Topfavorit in die Australian Open - nun nahm die Reise im Achtelfinale ein jähes Ende. 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 hieß es nach zwei Stunden und 21 Minuten aus Sicht des Weltranglistendritten.

"Sehr enttäuschend. Sascha hat nie zu seinem Spiel gefunden, hat keine Dynamik und Aggressivität entwickelt", monierte Eurosport-Experte Boris Becker.

Er habe "von Beginn an das Gefühl gehabt, dass Shapovalov immer einen Schritt schneller ist".

Tatsächlich wirkte Zverev seltsam passiv, die Körpersprache war selbst nach gewonnenen Punkten wenig euphorisch.

Auch mit der Spielweise des 24-Jährigen haderte Becker.

"Sein Gradmesser ist der Aufschlag, aber heute waren es nur drei Asse bei acht Doppelfehlern. Dazu hat er zu sehr an der Grundlinie abgewartet und den Ball nur zurückgespielt - in der Hoffnung, dass der Gegner einen Fehler macht. Dafür ist Shapovalov aber zu gut."

Zverev habe den Kanadier "nie wirklich unter Druck gesetzt und Gas gegeben". So hatte Shapovalov, der keine Gala-Vorstellung ablieferte und sich satte 37 unforced errors leistete, leichtes Spiel. Der Weltranglisten-14. bekommt es nun im Viertelfinale mit Rafael Nadal zu tun.

Satz und Break zurück - da zerhackt Zverev seinen Schläger

Und Zverev? Der müsse nun "überlegen, was da passiert ist", so Becker. "Er strotzte vorher vor Selbstvertrauen, aber irgendetwas ist in diesen Wochen von Australien passiert."

