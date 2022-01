Im Viertelfinale trifft Rafael Nadal (Spanien/Nr. 6) auf Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) oder Denis Shapovalov (Kanada/Nr. 14).

Vor allem im 81 Minuten langen ersten Satz des Achtelfinals gegen Mannarino musste der 35-Jährige richtig schwer schuften, im Tiebreak ging es hin und her mit dem besseren Ende für Nadal. Anschließend dominierte der Sandplatzkönig die 2:40 Stunden lange Partie.

Ad

Der 35-Jährige hatte 2021 Wimbledon sowie die US Open wegen einer Fußverletzung verpasst und war erst zu den Australian Open wieder auf die große Tennisbühne zurückgekehrt.

Australian Open 16:14! Wahnsinns-Tiebreak zwischen Nadal und Mannarino VOR EINER STUNDE

Nadal hatte nach seiner Halbfinal-Niederlage bei den French Open gegen Novak Djokovic nur noch im August in Washington aufgeschlagen, danach aber die Saison wegen seiner Fußverletzung, die operiert werden musste, beendet.

Rafael Nadal träumt vom Grand-Slam-Rekord

Zu Jahresbeginn 2022 meldete sich der 20-fache Grand-Slam-Sieger allerdings mit dem Titel beim 250er-Turnier von Melbourne zurück.

Nadal steht zum 14. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Spanier könnte in Melbourne seinen 21. Grand-Slam-Titel schaffen - das wäre Rekord vor Djokovic und Roger Federer (alle je 20), die beide in Melbourne nicht am Start sind.

Die Australian Open hat Nadal erst einmal gewinnen können (2009) - viermal verlor er im Finale (2012, 2014, 2017, 2019).

16:14! Wahnsinns-Tiebreak zwischen Nadal und Mannarino

Das könnte Dich auch interessieren: Turnierdirektor: Djokovic könnte 2023 wieder in Melbourne aufschlagen

(mit SID)

News zu den Australian Open direkt aufs Handy? Hol Dir die Eurosport-App!

Australian Open Nadal - Mannarino live bei Eurosport im TV, Livestream und Ticker VOR 14 STUNDEN