In einem Interview mit Eurosport Russland deutete Daria Kasatkina an, dass die Bemühungen des Serben, die Bewunderung der Fans zu erhalten, ins Leere gehen.

"Wir alle sehen, wie er will, dass die Leute ihn lieben“, sagte die Nummer 21 der Welt. "Wie er versucht, alles dafür zu tun, aber es funktioniert nicht. Denn am Ende fühlt es sich immer noch so an, als ob etwas nicht stimmt."

Die 24-Jährige verglich Djokovic mit Rafael Nadal: "Rafa ist real: Er zerhaut keine Schläger, weil er es seit seiner Kindheit einfach nicht getan hat. Er bringt Emotionen auf eine andere Art und Weise zum Ausdruck. Das 'Vamos' von ihm wird von vielen verehrt."

Djokovics Problem liege laut Kasatkina in der offensichtlichen Absicht, in der Zuschauer-Gunst zu steigen: "Nur wenige Menschen mögen es, wenn Menschen versuchen, so zu wirken, als wären sie es nicht. Der Vorwand ist sichtbar."

Kasatkina: Antritt Djokovics wäre falsch gewesen

Die Russin erklärte darüber hinaus, dass es gegenüber anderen Spielern unfair gewesen wäre, hätte der 20-malige Major-Sieger bei den Australian Open antreten dürfen.

"Ich werde Folgendes sagen: Es wäre unangenehm für die Spieler gewesen, wenn Djokovic hätte spielen dürfen", so Kasatkina. Sie schob nach: "Weil wir alle ein Opfer gebracht haben: Wir haben die Spielregeln akzeptiert, um zu spielen. Novak wollte seinen eigenen Weg gehen. Wenn er mit all den Absurditäten hätte spielen dürfen, wäre es den anderen Spielen gegenüber nicht fair."

