Alle Teilnehmer an den Australian Open müssen geimpft sein oder eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen. Das stellten Veranstalter und Politiker in Australien bereits mehrfach klar. Djokovic hat seinen Impfstatus bisher nicht veröffentlicht.

Doch offenbar konnte der Serbe ein medizinisches Attest vorweisen. Noch vor wenigen Tagen hatte Turnierdirektor Craig Tiley erklärt, er rechne damit, dass sich "in den kommenden Tagen" ein "klareres Bild" im Fall von Djokovic ergeben werde. "Sonst wird es ziemlich spät, um zu erscheinen und die Australian Open zu spielen", meinte Tiley.

Ad

In der vergangenen Woche hatte die Nummer eins noch ohne Angabe von Gründen seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney abgesagt.

WTA Melbourne Petkovic startet mit Überraschung in Melbourne - Aus für Männer-Duo VOR EINER STUNDE

Der stellvertretende Ministerpräsident James Merlino des Bundesstaates Victoria hatte Ende Dezember erklärt, medizinische Ausnahmeregelungen seien "kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler".

Djokovic gewann die Australian Open neun Mal und könnte sich mit seinem zehnten Triumph auch zum Major-Rekordchampion küren. Die Nummer eins kann in Melbourne zudem seinen 21. Grand-Slam-Titel gewinnen. Damit würde er seine Kontrahenten Rafael Nadal und Roger Federer (je 20) überholen.

Das könnte Dich auch interessieren: Schwartzman verzweifelt an Djokovic: "Macht einen verrückt"

(mit SID)

Zverev macht den Deckel drauf - Deutschland schlägt die USA

WTA Melbourne Osaka gewinnt erstes Match nach langer Pause mit viel Mühe VOR 2 STUNDEN