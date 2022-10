Er hoffe, "in den nächsten Wochen eine Antwort" zu erhalten, "wie auch immer diese Antwort ausfallen mag, aber natürlich hoffe ich auf eine positive Antwort. Damit ich Zeit habe, mich auf den Saisonstart vorzubereiten, falls dieser in Australien stattfinden wird", ergänzte der 35-Jährige

Der weiterhin gegen das Coronavirus ungeimpfte Djokovic wurde im Vorfeld der diesjährigen Australian Open ausgewiesen, nachdem sein Visum nach längerem Rechtsstreit annulliert worden war.

Ad

Deshalb darf der langjährige Weltranglistenerste eigentlich drei Jahre lang nicht nach Australien einreisen. Diese Sperre müsste zunächst zurückgenommen werden.

Tennis Nadal-Rückkehr auf ATP-Tour steht fest VOR 17 STUNDEN

"Es ist gut, dass sie jetzt die Grenzen für ungeimpfte Ausländer geöffnet haben. Ich habe dieses Verbot. Ich hoffe, es wird aufgehoben", meinte der 21-malige Grand-Slam-Sieger.

Djokovic hofft auf positive Antwort der Politik

"Ich hoffe, dass die Leute in der australischen Regierung eine positive Antwort geben werden, das ist alles", so Djokovic.

Australien sei zudem schon immer der Ort gewesen, "an dem ich mein bestes Tennis gespielt habe, die Ergebnisse sprechen für sich. Daher bin ich immer besonders motiviert, dorthin zu fahren. Dieses Mal sogar noch mehr." Djokovic gewann die Australian Open bereits neun Mal und ist damit Rekord-Champion.

Da der Serbe nicht gegen das Coronavirus geimpft ist, verpasste er in dieser Saison nicht nur den Happy Slam in Melbourne, sondern auch die Nordamerika-Tour inklusive US Open.

Djokovic macht sich für Recht der Selbstbestimmung stark

Diese Konsequenzen habe er jedoch erwartet. "Ich respektiere, dass jeder eine andere Denkweise in Bezug auf meine Situation und meine Umstände hat. (...) Ich habe immer versucht zu zeigen, dass es wichtig ist, dass jeder das Recht und die Freiheit hat, selbst zu entscheiden", erklärte Djokovic.

Das könnte Dich auch interessieren: Kein Zverev-Comeback bei Davis-Cup-Finalrunde

Macht-Demonstration: Djokovic fliegt zum nächsten Turniersieg

WTA Guadalajara WTA-Ranking: Pegula und Gauff schreiben Geschichte VOR 19 STUNDEN