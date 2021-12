Dennoch hoffe der 28-Jährige, dass er vor dem Auftakt der Australian Open in Melbourne noch das eine oder andere Spiel auf der Tour bestreiten könne.

Der US-Open-Champion von 2020 hatte am Dienstag seine Teilnahme an der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi abgesagt . Thiem bestritt sein letztes Spiel im Juni dieses Jahres auf Mallorca. Seit jeher hat er mit einem Einriss in der Sehnenscheide und der Gelenkkapsel zu kämpfen.