"An alle, die mich während meiner Karriere unterstützt haben: Ich liebe euch so sehr", sagte Dylan Alcott, der seit frühesten Kindertagen querschnittsgelähmt ist, nach der Partie mit tränenerstickter Stimme: "Ich bin wirklich der glücklichste Mann der Welt. Ich musste heute nicht gewinnen, um das zu realisieren."

Alcott hatte zum Ende des vergangenen Jahres angekündigt, seine Karriere nach den Australian Open zu beenden.

Ad

Der 31-Jährige gilt schon jetzt als Legende des Rollstuhl-Tennis. Im vergangenen Jahr gelang ihm der Golden Slam - der Gewinn aller vier Major-Turniere sowie der Goldmedaille in Tokio.

Australian Open Die Tsitsipas-Explosion: Selbst der Doktor kann's nicht glauben VOR 13 STUNDEN

Insgesamt feierte er 15 Grand-Slam-Titel im Einzel sowie acht im Doppel.

Dylan Alcott als "Australier des Jahres" ausgezeichnet

Auch in seiner Heimat ist Alcott, der neben seiner Tenniskarriere als Anwalt arbeitet, ein Star. Erst vor wenigen Tagen wurde er als "Australier des Jahres" ausgezeichnet.

Im Rollstuhl-Tennis gewann er in Rio und Tokio Gold im Einzel, dazu kam 2016 in Brasilien auch der Sieg im Doppel. Bereits 2008 in Peking hatte Alcott mit den australischen Rollstuhl-Basketballern Gold geholt.

Unglaublicher Schlag hinter dem Rücken: Granollers kann's selbst nicht fassen

Das könnte Dich auch interessieren: Nächster Akt der Doppel-Show: Kyrgios/Kokkinakis erreichen Finale

(SID)

Doppel-Halbfinale: Kyrgios/Kokkinakis verwandeln Arena in Tollhaus - Highlights

Australian Open Warme Worte in Richtung Djokovic: Medvedev sorgt für Raunen VOR 17 STUNDEN