"Es war ein hartes Jahr mit allem, was in Australien für mich und für die Menschen, die mir nahe stehen, passiert ist", erklärte Djokovic nach seinem zweiten Sieg und dem damit verbundenen Halbfinaleinzug im Pala Alpitour und bezeichnete die Aufhebung des Einreiseverbotes für das Grand-Slam-Turnier in Down Under (16. bis 29. Januar live bei discovery+) als ein "großartiges Neujahrsgeschenk".