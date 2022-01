Victoria Azarenka (Belarus/Nr. 24) befindet sich bei den Australian Open 2022 in Melbourne weiter in bestechender Form.

In der 3. Runde ließ die 32-Jährige ihrer fünf Jahre jüngeren Kontrahentin Elina Svitolina (Ukraine/Nr. 15) beim 6:2, 6:0-Erfolg in nur 67 Minuten nicht den Hauch einer Chance.

Die Ehefrau von Gael Monfils konnte dabei keine ihrer vier Breakchancen nutzen, leistete sich außerdem drei Doppelfehler und brachte nur 51 Prozent ihrer ersten Aufschläge ins Feld.

Mit dem zweiten Service machte Svitolina dann nur 26 Prozent der Punkte. Azarenka spielte deutlich variabler und überzeugte vor allem mit einer starken Netzangriffquote von 92 Prozent (11/12). Die Belarussin, 2012 und 2013 Siegerin in Melbourne, stand seit 2016 nicht mehr in der zweiten Turnierwoche der Australian Open.

Krejcikova bezwingt Ostapenko

Im Achtelfinale trifft Azarenka auf die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien/Nr. 4), die mit der früheren Roland-Garros-Siegerin Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 26) mehr Mühe hatte, sich aber nach 2:10 Stunden Spielzeit 2:6, 6:4, 6:4 durchsetzen konnte.

Für Krejcikova war das Erreichen der 3. Runde bereits ihr größter Karriereerfolg "down under" gewesen.

Nun hat die 26-Jährige bei vier Grand Slams in Folge mindestens das Achtelfinale erreicht. Für Ostapenko war dagegen wie 2017 und 2018 in der 3. Runde Endstation - weiter kam die 24 Jahre alte Lettin in Melbourne noch nie.

Keys fordert Badosa - Sakkari souverän

Drei Sätze und sogar noch ein paar Minuten mehr brauchte Paula Badosa (Spanien/Nr. 8), ehe sie Marta Kostyuk (Ukraine) 6:2, 5:7, 6:4 niedergerungen hatte.

Fünf Matchbälle brauchte die 24-Jährige, um das Match nach 2:19 Stunden heim zu schaukeln. Badosa steht damit im vierten Anlauf erstmals im Achtelfinale der Australian Open.

3. Runde: Badosa kämpft Kostyuk nieder - Highlights

In der Runde der besten 16 bekommt es die Spanierin nun mit Madison Keys aus den USA zu tun. Keys schlug Qiang Wang aus China 4:6, 6:3, 7:6 (10:2).

Jessica Pegula (USA/Nr. 21), 2021 schon im Viertelfinale von Melbourne, setzte ihren guten Trend mit einem 7:6 (7:3), 6:2-Sieg über Nuria Parrizas Diaz (Spanien) fort und trifft im Achtelfinale auf Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5), die mit Veronika Kudermetova (Russland/Nr. 28) keine großen Probleme hatte (6:4, 6:1).

Ergebnisse Damen - 3. Runde Freitag:

A. Barty (AUS/1) - C. Giorgi (ITA/30) | Liveticker

A. Anisimova (USA) - N. Osaka (JPN/13) | Liveticker

J. Pegula (USA/21) - N. Parrizas Diaz (ESP) 7:6 (7:3), 6:2

M. Sakkari (GRE/5) - V. Kudermetova (RUS/28) 6:4, 6:1

B. Krejcikova (CZE/4) - J. Ostapenko (LAT/26) 2:6, 6:4, 6:4

V. Azarenka (BLR/24) - E. Svitolina (UKR/15) 6:0, 6:2

M. Keys (USA) - Q. Wang (CHN) 4:6, 6:3, 7:6 (10:2)

P. Badosa (ESP/8) - M. Kostyuk (UKR) 6.2, 5:7, 6:4

(mit SID)

