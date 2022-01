Nach einem langen Hin und Her gab es für den Weltranglistenersten des Tennissports am Ende doch kein Happy End. Er musste auch nach einigen Einsprüchen den Bundesstaat Victoria verlassen und durfte nicht an den Australian Open teilnehmen.

Veröffentlichte Unterlagen des Gerichts in Melbourne offenbaren nun die Begründung des australischen Gerichts, den Visumsentzug des Serben schließlich für rechtens zu erklären. Djokovic habe für die australische Regierung eine "Anti-Impf-Einstellung" und stelle aus diesem Grund eine "Bedrohung für die Bevölkerung" dar.

Ad

"Ein Tennis-Weltstar kann Menschen jeden Alters beeinflussen, ob jung oder alt, aber vielleicht besonders die jungen und die leicht zu beeindruckenden", heißt es in der Stellungnahme der Richter.

Australian Open Ansetzungen Freitag: Zverev muss vorlegen - Nadal in Night Session VOR 6 STUNDEN

Desweiteren sei der mögliche negative Einfluss des Serben in Australien zu hoch. "Auch wenn Djokovic die Australian Open nicht gewonnen hätte, hätte der Fakt, dass er in Australien Tennis spielt, diejenigen, die so sein wollen wie er, ermutigen können und er demnach eine Anti-Impf-Stimmung befeuern können", verteidigt sich die australische Regierung weiter.

Das könnte Dich auch interessieren: Kyrgios verliert packendes Match gegen Medvedev - der stichelt gegen Publikum

(SID)

Kyrgios zeigt Größe in der Niederlage: "Medvedev der Beste der Welt"

Australian Open Zverev - Albot live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 7 STUNDEN