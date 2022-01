Karen Khachanov und Rafael Nadal stehen sich am Freitag, 21. Januar 2022, bei den Australian Open gegenüber. Die Drittrunden-Partie ist für 10:30 Uhr MEZ angesetzt.

Rafael Nadal schaltete in der ersten Runde den US-Amerikaner Marcos Giron und in der zweiten Runde den Deutschen Yannick Hanfmann aus. Karen Khachanov gewann in Runde eins gegen den US-Amerikaner Denis Kudla und in Runde zwei gegen den Franzosen Benjamin Bonzi.

Ad

Es ist das neunte Duell beider Kontrahenten. Das letzte Match der beiden fand im Dezember 2019 in Abu Dhabi statt. Nadal setzte sich glatt in zwei Sätzen durch.

Australian Open Kyrgios verliert packendes Match gegen Medvedev - der stichelt gegen Publikum VOR 5 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zur Partie zwischen Khachanov und Nadal bei den Australian Open.

Australian Open: Khachanov - Nadal live im TV

Eurosport überträgt das Match zwischen dem Spanier und dem Russen am Freitag ab 10:30 Uhr live im TV bei Eurosport 1.

Australian Open: Khachanov - Nadal im Livestream

Die Partie könnt Ihr auch in voller Länge im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ mitverfolgen.

Für nur 6,99 Euro pro Monat bietet Joyn PLUS+ für Euch die gesamte Vielfalt des Online-Fernsehens. Neben dem kompletten Programm des Eurosport Players gibt es hier auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Film- und Serienhighlights.

Australian Open: Khachanov - Nadal im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zum Match aus Melbourne an. Hier gibt es auch alle News und viele Highlight-Videos zum Spiel.

Das könnte Dich auch interessieren: Zverev - Albot live im TV, im Livestream und Liveticker

"Zu gut!" Zverev nutzt gegen Millman den ersten Matchball

Australian Open Eurosport zeigt Australian Open 230 Stunden live, Rittner verlängert als Expertin 12/01/2022 AM 08:41