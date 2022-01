Alexander Zverev und Radu Albot stehen sich am Freitag, 21. Januar 2022, bei den Australian Open gegenüber. Die Drittrunden-Partie ist für 6:00 Uhr MEZ angesetzt.

Alexander Zverev schaltete in der ersten Runde Landsmann Daniel Altmaier und in der zweiten Runde den Australier John Millman aus. Radu Albot kämpfte sich erst durch die Qualifikation und gewann dann in Runde eins gegen Yoshihito Nishioka und in Runde zwei gegen Aleksandar Vukic.

Es ist das zweite Duell der beiden Kontrahenten. Bei den US Open 2019 hielt der Moldauer lange dagegen und unterlag dem Deutschen schließlich in fünf Sätzen.

Hier gibt es alle Informationen zur Partie zwischen Zverev und Albot bei den Australian Open.

Australian Open: Zverev - Albot live im TV

Eurosport überträgt das Match zwischen dem Olympiasieger und dem Außenseiter aus der Republik Moldau am Freitag ab 6:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1.

Australian Open: Zverev - Albot im Livestream

Die Partie könnt Ihr auch in voller Länge im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ mitverfolgen.

Australian Open: Zverev - Albot im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zum Match aus Melbourne an. Hier gibt es auch alle News und viele Highlight-Videos zum Spiel.

