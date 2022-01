Eines steht fest: Novak Djokovic bleibt nach seinem Visum-Drama und der erzwungenen Ausreise aus Australien vorerst bei seinen 11015 Punkten und damit auf Platz eins. 356 Wochen verbrachte der 34-Jährige bisher an der Spitze des Rankings, 122 davon in Serie.

Wie lange Djokovic allerdings diese Spitzenposition halten kann, hängt maßgeblich von Daniil Medvedev ab.

Gewinnt der US-Open-Sieger auch die Australian Open, rückt er dem Serben bereits ab Montag gehörig auf die Pelle.

Durch weitere Anpassungen in den kommenden Wochen, zum Beispiel wenn Punkte vorangegangener Saisons gestrichen werden, könnte Medvedev seinen Kontrahenten nach jetzigem Stand bei einem Sieg Down Under frühestens am 21. Februar überholen.

Wenn Medvedev in Melbourne gewinnt:

Datum Punkte Djokovic Punkte Medvedev 31. Januar 11.015 10.925 7. Februar 10.875 10.425 14. Februar 10.875 10.425 21. Februar 8.875 9.225

Sollte der Russe ins Finale einziehen, dieses allerdings verlieren, wäre ein Wechsel an der Spitze des ATP-Rankings verschoben. Das ist ebenfalls der Fall, wenn Medvedev im Halbfinale gegen Stefanos Tsitsipas (im Liveticker und live bei Eurosport ab 9:30 Uhr) den Kürzeren zieht. Eine Übernahme im Februar wäre damit wohl auch vom Tisch.

Wenn Medvedev das Finale in Melbourne verliert:

Datum Punkte Djokovic Punkte Medvedev 31. Januar 11.015 10.125 7. Februar 10.875 9.625 14. Februar 10.875 9.625 21. Februar 8.875 8.425 28. Februar 8.375 8.425

Wenn Medvedev im Halbfinale ausscheidet:

Datum Punkte Djokovic Punkte Medvedev 31. Januar 11.015 9.645 7. Februar 10.875 9.145 14. Februar 10.875 9.145 21. Februar 8.875 7.945 28. Februar 8.375 7.945

Einfluss auf diese Berechnungen haben jedoch auch noch die Turniere, an denen die Nummer eins und Nummer zwei im Februar teilnehmen. Medvedev will nach aktuellem Stand vom 7. bis 13. Februar in Rotterdam aufschlagen. Djokovic hingegen hat in der darauffolgenden Woche (21. bis 26. Februar) für das Turnier in Dubai gemeldet.

Je nachdem, wie die beiden dabei abschneiden und wie viele Punkte sie sammeln, steht eine Übergabe an der Spitze der Weltrangliste an. Die verlorenen 2000 Punkte aus seinem Australian-Open-Triumph im vergangenen Jahr werden Djokovic allerdings noch länger schmerzen.

