Auch seine Frau Jelena meldete sich auf "Instagram". "Danke an alle lieben Menschen auf der ganzen Welt, dass ihr eure Stimme erhebt um meinem Mann liebe zu schicken", schrieb die Ehefrau des Weltranglistenersten.

"Ich atme tief durch, um mich zu beruhigen und Dankbarkeit (und Verständnis) zu finden für alles, was in diesem Moment geschieht", so die 35 Jahre alte Serbin.

"Das einzige Gesetz, das wir über alle Grenzen hinweg respektieren sollten, ist Liebe und Respekt für andere Menschen", forderte sie und schrieb: "Liebe und Vergebung sind niemals ein Fehler, sondern eine wertvolle Macht."

Djokovics Visum wurde bei der Einreise widerrufen, da der Vorjahressieger aus Sicht der Einwanderungsbehörde "keine angemessenen Nachweise für die Erfüllung der Einreisebestimmungen" vorgelegt hatte. Daraufhin legten seine Anwälte Einspruch gegen die Ausweisung ein. Bis zur Entscheidung am Montag darf Djokovic in Australien bleiben.

