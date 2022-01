In der Annahme, dass die Kameras aus und sie noch nicht "On Air" seien, zogen die australischen Moderatoren Mike Amor und Rebecca Maddern heftigst über den serbischen Tennisprofi Novak Djokovic her.

Thema der Sendung war die Diskussion um den Weltranglistenersten und dessen Einreisegenehmigung nach Australien, die seit Tagen die Sportberichterstattung auf der ganzen Welt bestimmt.

Maddern beschimpfte den Serben als ein "lügendes, heimtückisches A****loch", ihr Kollege Amor stimmte ihr mit ähnlich wüsten Beschimpfungen zu. "Ich denke nicht, dass er eine verdammte Erkrankung hatte. Er hatte einen Scheißdreck. Es war eine beschissene Ausrede und jetzt fällt er über seine eigenen verdammten Lügen. Das ist, was passiert, oder?", wütete Amor vor laufender Kamera weiter.

Maddern fügte nur hinzu: "Und dann kreuzt er auch noch an, dass er nicht in Spanien war..." Mit dieser Aussage spielte die 44-Jährige darauf an, dass die australischen Behörden aktuell mögliche Falschangaben auf den Einreiseformularen des neunmaligen Turniersiegers von Melbourne prüfen.

Hat Djokovic falsche Angaben gemacht?

Djokovic hatte die Frage, ob er in den 14 Tagen vor dem Flug nach Australien gereist war, mit einem Nein beantwortet. Dies zeigen die vom Gericht veröffentlichten Dokumente. Laut der Zeitung "The Age" und "Sky News" soll der 34-Jährige allerdings in dem Zeitraum von Belgrad nach Spanien gereist sein. Noch immer muss Djokovic einen Entzug der Aufenthaltsgenehmigung befürchten, sein Start bei den Australian Open ist alles andere als gewiss.

Ein Richter hatte am Montag die Annullierung von Djokovics Visums aufgehoben und ihn aus der Unterbringungseinrichtung für Ausreisepflichtige entlassen.

