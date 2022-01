Tomic fühlte sich bereits während des Spiels schlapp und träge. Nach dem Match gab er auf Instagram bekannt: "Mir geht es sehr schlecht. Ich bin nun in meinem Hotelzimmer." Schon beim ersten Seitenwechsel des ersten Satzes fühlte der 29-Jährige laut eigenen Aussagen seinen Puls.

Trotz seines Krankheitsgefühls absolvierte er sein Qualifikationsmatch, obwohl er offenbar schon eine Corona-Infektion befürchtete. "Wenn ich in den nächsten drei Tagen nicht positiv getestet werde, lade ich dich zum Essen ein", sagte er in Richtung der Schiedsrichterin und fuhr fort: "Sonst lädst du mich ein!"

Der müde wirkende Tomic unterlag dem 24 Jahre alten Safiullin in nur 57 Minuten 1:6, 4:6. Dabei verlor er den ersten Satz in der Kia Arena in Melbourne nach weniger als einer halben Stunde.

Für Tomic war das Qualifikationsduell das erste Match seit September. Damals hatte er beim ATP-Turnier in Kasachstan in der ersten Runde gegen den US-Amerikaner Maxime Cressy aufgegeben.

Tomic schimpft gegen Corona-Kontrollen

In den sozialen Medien gab er nach dem Spiel gegen Safiullin ein Update zu seinem Gesundheitszustand bekannt. "Ich habe gerade mit den Ärzten gesprochen. Sie haben mich gebeten, mich zu isolieren. Sie konnten mich noch nicht behandeln, weil sie Kontakt vermeiden müssen", schrieb der Skandal-Profi.

Auslöser für den Wutausbruch war offenbar der Unmut über die angeblich laschen Kontrollen der Spieler im Umfeld der Australian Open. "Ich kann nicht glauben, dass keiner getestet wird", wütete der 29-Jährige auf dem Court.

"Sie erlauben Spielern, auf den Platz zu kommen, nachdem sie lediglich Schnelltests in ihren Zimmern gemacht haben, keine offiziellen PCR-Tests. Das ist unglaublich", schimpfte Tomic.

