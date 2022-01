In einem schriftlichen Statement hatte der Titelverteidiger geäußert, dass er "extrem enttäuscht über die Entscheidung" sei. Er hatte aber auch betont, diese zu respektieren und mit den zuständigen Behörden bezüglich seiner Ausreise zu kooperieren.

Die Entscheidung der Regierung beinhaltet auch ein dreijähriges Einreiseverbot für den neunmaligen Melbourne-Sieger, das aber nicht in Stein gemeißelt sein muss.

Der australische Premierminister Scott Morrison deutete in einem Radiointerview an, dass Djokovic "in den richtigen Umständen" zurückkehren könne.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger war ungeimpft und mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung eingereist und wollte sich mit einem Triumph bei den Australian Open zum alleinigen Major-Rekordsieger krönen. Diese Chance hat nun allein sein Konkurrent Rafael Nadal.

(SID)

