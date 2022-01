Geschlossen saßen Mutter Dijana, Vater Srdjan und Bruder Dorde auf einer Pressekonferenz der serbischen Nachrichtenagentur "Tanjug" zusammen. Der Anlass liegt auf der Hand: Es geht selbstverständlich um Novak Djokovic, der nach Problemen bei der Einreise in einem Hotel am Flughafen in Melbourne ausharrt. Erst am Montag soll ein Gericht die Entscheidung fällen, ob der neunmalige Australian-Open-Sieger nach Australien einreisen darf oder nicht.

Mutter Dijana berichtet von einem Telefongespräch mit ihrem Sohn. "Er hat versucht zu schlafen, konnte aber nicht", sagte die 57-Jährige und fügte mit bedrückter Stimme hinzu: "Mütter können sich vorstellen, wie ich mich grade fühle. Ich fühle mich schrecklich."

In der Folge erhob Frau Djokovic schwere Vorwürfe gegen das Land Australien: "Sie behandeln ihn wie im Gefängnis, das ist nicht fair, das ist nicht menschlich." Die Familie Djokovic versuche derweil, stark zu bleiben und ihm weiter Kraft zu geben.

Auf die Frage nach dem Zustand des Park Hotels in Melbourne antwortete Dijana vorwurfsvoll: "Schrecklich, es ist nur ein kleines Immigrationshotel, wenn man es überhaupt Hotel nennen kann. Es ist dreckig und das Essen ist sehr schlecht."

Ihrem Sohn werde keinerlei Chance gegeben, in ein anderes Hotel oder eine andere Unterkunft umzuziehen. Die Hoffnung, dass sich alles klärt und letztlich ein gutes Ende für den Serben nimmt, geben die Djokovics aber nicht auf.

