"Djokovic und den anderen wurde erlaubt zu spielen. Aber offensichtlich haben einige Australier ihre Familien seit eineinhalb oder zwei Jahren nicht mehr gesehen. Ich verstehe den Aufschrei der Öffentlichkeit, aber ich möchte Djokovic ein wenig verteidigen, denn er wäre ohne eine Ausnahmegenehmigung nicht geflogen", so Becker weiter. "Er hatte eine medizinische Ausnahmegenehmigung. Er hatte direkt mit den Australian Open zu tun, es war professionell gemacht."

Auf die Frage, welchen Empfang Djokovic erwarten kann, sollte er doch noch bei den Australian Open antreten dürfen, antwortete Becker: "Nun, er war sowieso nie der beliebteste Typ. Aber der Tennissport in Australien wird davon profitieren, wenn er spielt. Er ist einer der Größten aller Zeiten, er will einen Rekord aufstellen. Ich bin mir sicher, dass er in seiner ersten Pressekonferenz die richtigen Worte finden würde, aber natürlich verstehe ich auch den Aufschrei um ihn."

Alles auf einen Blick: Die Chronologie zum Fall Djokovic

Becker, der die Australian Open als TV-Experte bei Eurosport begleiten wird, betonte, dass Djokovic "bisher noch keine Regeln gebrochen" habe, "also müssen wir mit unserem Urteil vorsichtig sein".

Djokovic traf am Mittwoch in Melbourne ein, die Einreise ins Land selbst wurde ihm aber trotz der Ausnahmegenehmigung verweigert.

Entscheidung im Fall Djokovic am Montag

Djokovic hat gegen die Entscheidung Berufung eingelegt, wird aber bis zur Entscheidung des Gerichts am kommenden Montag im Park Hotel in Melbourne bleiben.

Nadal mit wenig Verständnis: "Djokovic kannte die Regeln"

