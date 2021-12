Noch immer ist unklar, ob Novak Djokovic an den Australian Open 2022 teilnehmen wird.

Der Serbe ist mit neun Titeln Rekordsieger des Klassikers von Melbourne , mit einem weiteren Erfolg würde er überdies mit 21 Grand-Slam-Titeln an Roger Federer (20) und Rafael Nadal (20) vorbeiziehen.

Allerdings hatte sich Djokovic immer wieder kritisch zu einer Corona-Impfung geäußert. Sollte er nicht geimpft sein, kann er in Australien nicht an den Start gehen.

"Wir werden abwarten müssen und es dann sehen", hatte der 34-Jährige im Rahmen der ATP Finals in Turin vage erklärt.

Australian Open? Djokovic-Vater spricht von Erpressung

"Ob man geimpft oder ungeimpft ist, ist ein persönliches Recht von uns allen. Niemand hat das Recht, in diese Privatsphäre einzudringen", betonte Vater Srdjan. Die geltenden Einreise- und Teilnahme-Regelungen geißelte der 60-Jährige als "Erpressung". Sein Sohn werde vor diesem Hintergrund "vermutlich nicht spielen".

Novak Djokovic hat die Aussage bislang weder bestätigt noch dementiert.

Sportminister: "Djokovics alleinige Verantwortung"

Sportminister Pakula ließ indes wissen, dass es bei den Maßnahmen "nicht um Erpressung" gehe. Er begrüße es, "wenn Djokovic antreten würde. Sollte er sich aber dazu entscheiden, nicht anzutreten, weil er sich nicht impfen lassen will, ist das seine alleinige Verantwortung."

Die Australian Open beginnen am 17. Januar, der ebenfalls down under ausgespielte ATP Cup und diverse Vorbereitungsturniere schon ab 1. Januar. Die Zeit wird also langsam knapp ...

