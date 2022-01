Die Tennisspielerinnen-Vereinigung WTA hatte sich immer wieder klar positioniert und eine transparente Aufklärung nach den Missbrauchsvorwürfen der einstigen Weltranglistenersten im Doppel gegen den ehemaligen chinesischen Vizepremier Zhang Gaoli gefordert.

Peng ist seit Anfang November kaum noch in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten.

Die Organisatoren in Melbourne hatten nach Kritik an ihrem Vorgehen erklärt, ihre Eintrittsbedingungen erlaubten "keine Kleidung, Banner oder Schilder, die kommerziell oder politisch sind". Die Sicherheit von Peng Shuai sei aber ihr Hauptanliegen.

Aktivisten kündigten unterdessen an, 1000 T-Shirts drucken und so viele wie möglich in die Arenen der Australian Open bringen zu wollen.

