Medvedev musste sich außerdem am Rücken behandeln lassen, biss sich aber durch. Der Russe hat im bisherigen Turnierverlauf damit zum zweiten Mal einen Satz abgegeben ( den ersten gegen Nick Kyrgios in Runde zwei ).

Auch gegen Cressy wirkte Medvedev nicht so dominant wie über weite Strecken der Saison 2021. Der Weltranglisten-70. zwang Medvedev mit seinem aggressiven Serve-and-Volley-Stil aber auch immer wieder zu schnellen Entscheidungen. So trieb er die Fehlerquote des Russen nach oben, brachte ihn letztlich aber nicht zu Fall.

"Es war sehr knapp heute", sagte Medvedev: "Ich bin froh, dass ich durch bin." Cressy, vor den Australian Open schon im Finale des ATP-Turniers von Melbourne ( Niederlage gegen Rafael Nadal ) war nach dem Aus von Miomir Kecmanovic (Serbien) und Adrian Mannarino (Frankreich) am Sonntag der letzte ungesetzte Spieler im Herren-Feld.

Im Viertelfinale trifft der 24 Jahre alte Moskauer Medvedev auf "Tiebreak-König" Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 9), der den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien/Nr. 27) nach Fehlstart 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4) bezwang.

Zwei Kanadier im Viertelfinale

Auger-Aliassime hatte in der zweiten Runde Alejandro Davidovich Fokina 7:6, 6:7, 7:6, 7:6 besiegt und gewann nun gegen den Kroaten erneut zwei Tiebreaks. Damit stehen erstmals zwei Kanadier gleichzeitig in der Runde der letzten Acht in Melbourne.

Achtelfinale: Auger-Aliassime siegt nervenstark gegen Cilic - Highlights

Auger-Aliassime folgte durch den Erfolg in einem 3:35 Stunden langen Match bei großer Hitze seinem Kumpel Denis Shapovalov, der am Sonntag die deutsche Nummer eins Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 3) ausgeschaltet hatte

Der Weltranglistenneunte arbeitet seit dem April des vergangenen Jahres auch mit Toni Nadal, dem Onkel von Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal, zusammen und spielt immer erfolgreicher. Auger-Aliassime und Shapovalov hatten auch maßgeblichen Anteil am Triumph der Kanadier beim ATP Cup in der Vorbereitung auf die Australian Open.

Grenzwertige Hitze: Tennis-Stars leiden in Melbourne

Medvedev auf dem Weg zur Nummer eins?

Nach der Ausweisung des Weltranglistenersten und Titelverteidigers Novak Djokovic und dem überraschenden Achtelfinal-Aus von Zverev gegen Shapovalov gilt US-Open-Sieger Medvedev als Top-Favorit in Melbourne.

Der Spanier Rafael Nadal will dem Russen allerdings den Titel streitig machen und sich mit seinem 21. Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier zum alleinigen Rekordhalter vor Djokovic und Roger Federer (fehlt in Melbourne verletzt) aufsteigen.

"Den holt er!" Medvedev wehrt Satzball spektakulär ab

Nicht zu verachten sind aber auch die bisherigen Leistungen die Top-Ten-Spieler Matteo Berrettini (Italien) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland). Auch Shapovalov werden nach seinem Sieg über Zverev Außenseiterchancen zugerechnet.

Favorit ist und bleibt aber der durch das unfreiwillige Fehlen des letztjährigen Titelträgers Djokovic topgesetzte Medvedev, der mit einem Turniersieg in Melbourne auch die Führung in der Weltrangliste übernehmen könnte.

Im vergangenen September hatte sich Medvedev mit einem Finalsieg über Djokovic in New York den ersten Majortitel seine Karriere gesichert - nun strebt er das Double an.

Ergebnisse Herren - Achtelfinale Montag:

A. de Minaur (AUS/32) - J. Sinner (ITA/11)

T. Fritz (USA/20) - S. Tsitsipas (GRE/4)

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - M. Cilic (CRO/27) 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4)

D. Medvedev (RUS/2) - M. Cressy (USA) 6:2, 7:6 (7:4), 7:5

Herren - Viertelfinale:

G. Monfils (FRA/17) - M. Berrettini (ITA/7)

D. Shapovalov (CAN/14) - R. Nadal (ESP/6)

tbc

F. Auger-Aliassime (CAN/9) - D. Medvedev (RUS/2)

