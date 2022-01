Rafael Nadal war gerade dabei, beim Stand von 5:3 im zweiten Satz aufzuschlagen, als ein Raunen durchs Publikum ging.

Ein Aktivist war auf den Platz gelangt.

Das Match musste kurz unterbrochen werden, bis die Sicherheitskräfte den Mann aus dem Innenraum entfernt hatten.

Die ehemalige Top-Ten-Spielerin Barbara Schett, die als Eurosport-Expertin in der Rod Laver Arena dabei war, bekam den Vorfalls aus der Nähe mit.

Protest-Aktion im Finale - so wird der Aktivist aus der Arena geschleift

"Ein Fan ist von der ersten Reihe aus auf den Platz gesprungen. Der Mann hat sich dabei ein wenig verletzt und konnte nicht mehr richtig gehen. Gott sei Dank hat die Security sehr schnell reagiert."

Die politische Botschaft auf dem Plakat könne eventuell auch mit Novak Djokovic zusammenhängen. "Novak war ja vor seiner Ausweisung im Park Hotel in Melbourne. Das ist so ein Refugee Detention Hotel", so Schett. Der Aktivist richtete sich mit seiner Botschaft genau gegen diese Praxis der australischen Behörden.

Nach dem Zwischenfall wurde die Partie umgehend fortgesetzt - Nadal servierte und kassierte umgehend das Break zum 4:5.

Plötzlich Unruhe in der Arena: Protest-Aktion im Australian-Open-Finale

