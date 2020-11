In Anspielung auf seine Corona-Erkrankung und passend zum Bild mit der Schnapsflasche beendete er den Post mit den Worten: "PS: Vergesst nicht, auf meine Gesundheit zu trinken." Damit hoffentlich nicht eine ähnliche Situation passiert wie bei seiner Rückkehr auf die Tour Ende September beim ATP-Turnier in Hamburg. Dort gab es große Aufregung um seine Coronatests. Nachdem er zunächst zweimal positiv getestet wurde, erhielt der Franzose bei einem dritten Test ein negatives Ergebnis, worauf er sich entschied, zu seinem Erstrundenmatch gegen Casper Ruud aus Norwegen anzutreten. Die Partie musste er jedoch wegen Erschöpfung aufgeben.

Bei den French Open trat er dann an, schied aber in der zweiten Runde gegen den Argentinier Federico Coria aus. Es folgten zwei Erstrundenniederlagen beim ATP-Turnier in Köln und in Astana. Die Saison beendete er in der Weltrangliste auf Platz 28.