Er weise allerdings "alle Symptome" auf, erklärte der Australier weiter.

Laut Tomic könnte er sich Anfang März nach dem Challenger-Event im mexikanischen Monterrey mit dem Virus angesteckt haben. Aus Mexiko reiste der Tennis-Profi dann nach Miami, wo er sich nach den ersten Krankheitssymptomen in Selbstisolation begeben habe.

Tomic: "Sache super ernst nehmen"

Vor allem seine Landsleute warnte Tomic unterdessen davor, das Coronavirus auf die leichte Schulter zu nehmen. Der 27-Jährige meinte:

" Die Menschen müssen diese Sache super ernst nehmen. Vor allem auch in meiner Heimat Australien. "

Ein Test steht bei dem Australier noch aus, deshalb wisse er nicht, "wie lange ich noch in Quarantäne bleiben muss." In Monterrey hatte Tomic sein Zweitrundenmatch gegen Aleksandar Vukic mit 4:6, 4:6 verloren. In der Weltrangliste rangiert der ehemalige Top-20-Spieler nur noch auf Rang 200.

