Andrea Petkovic hat einen versöhnlichen Abschluss bei den bett1ACES in Berlin-Tempelhof gefeiert. Die 32-Jährige bezwang im Spiel um Platz drei des zweiten Mini-Turniers der Serie in einem Hangar des ehemaligen Berliner Flughafens die Weltranglistenfünfte Elina Svitolina mit 6:4, 7:6 (7:1). Svitolina hatte das erste Turnier in Berlin im Finale gegen Petra Kvitova gewonnen.

Petkovic hatte am Freitag zum Auftakt im Hangar die deutsche Nachwuchsspieler in Alexandra Vecic 6:2, 6:3 geschlagen und war am Samstag im Halbfinale nach gutem ersten Satz mit 6:3, 4:6, 5:10 im Match-Tiebreak an Petra Kvitova (Tschechien) gescheitert.

Svitolina hatte das auf Rasen ins Wasser gefallene und in den Hangar verlegte Finale der ersten Turnier-Hälfte am Freitag gegen Kvitova gewonnen (3:6, 6:1, 10:5), am Samstag dann aber klar im Halbfinale des zweiten Mini-Turniers gegen Anastasija Sevastova 1:6, 1:6 verloren.

Zuvor hatte Mischa Zverev am Sonntag als Ersatz für den verletzten Tommy Haas den Weltranglistenzwölften Roberto Bautista Agut bezwungen.

