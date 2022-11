Bei ihrem bislang letzten Auftritt mit dem Adler auf der Brust war Jule Niemeier ein Talent.

Sie war im April mit nach Kasachstan gereist, um Erfahrung zu sammeln, Angelique Kerber bei der Arbeit zu beobachten - und durfte sich schließlich sogar über ein Erfolgserlebnis freuen. Im Doppel holte Niemeier an der Seite von Anna-Lena Friedsam den Ehrenpunkt zum 1:3.

Sieben Monate später ist sie die Nummer eins im deutschen Team, die Hoffnungsträgerin im Kampf um den Klassenerhalt in der Weltgruppe. Niemeier führt die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler ins schwierige Auswärtsspiel am Freitag und Samstag in Kroatien.

Durch Kerbers Babypause, Andrea Petkovics Rücktritt und Tatjana Marias kurzfristige Absage lastet großer Druck auf der 23-Jährigen.

Niemeier kann mit großem Druck umgehen

Dass sie damit umgehen kann, bewies Niemeier in Wimbledon und bei den US Open. Zweimal erreichte sie die zweite Woche, schlug Top-Spielerinnen, genoss die Atmosphäre. "Sie möchte den Druck, sie möchte auf dieser Bühne spielen", sagte Ex-Profi Schüttler vor der Play-off-Partie in Rijeka: "Sie hat keine Angst, auf dem Centre Court vor vielen Zuschauern für Deutschland zu spielen."

Erst zwei Einsätze hat Niemeier im Nationaltrikot absolviert, dabei aber laut Schüttler "im Doppel extrem gut gespielt". Der Durchbruch gelang ihr im Sommer mit dem Viertelfinaleinzug auf dem Rasen von Wimbledon.

Dort habe sie auch gemerkt, "dass mir die großen Plätze extrem liegen und es mir großen Spaß macht, auf der großen Bühne gegen große Namen zu spielen", sagte sie in New York.

Kroatien auf dem Papier Favorit

Die ganz große Gegnerin wartet in Kroatien nicht, dafür zum Auftakt am Freitag (2. Match ab 16 Uhr) Donna Vekic, einst unter den Top 20 der Welt platziert und auf dem Weg zurück zu alter Form.

Am Samstag (ab 14 Uhr) geht es gegen die Weltranglisten-39. Petra Martic. "Von der Papierform her sind die Kroatinnen Favorit", sagte Schüttler, aber Niemeier könne "jede schlagen, das hat sie bewiesen".

Obwohl es in Wimbledon keine Punkte gab, schlugen sich ihre Erfolge auch im Ranking nieder. Mittlerweile wird Niemeier auf Position 61 notiert - Tendenz steigend. In Rijeka ist sie die unumstrittene Führungskraft im deutschen Team - und die talentierte Eva Lys (20), die überraschend als zweite Einzelspielerin nominiert wurde, schaut zu ihr auf. Innerhalb von nur sieben Monaten hat sich Niemeiers Tenniswelt mächtig gewandelt.

