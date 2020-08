Der US-Sport setzt geschlossen ein Zeichen.

Aufgrund des jüngsten Falls von Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA - Jacob Blake war am vergangenen Wochenende von einem Polizisten von hinten niedergeschossen worden - traten die Basketballer der Milwaukee Bucks am Mittwoch nicht zu ihrem Achtelfinalspiel gegen Orlando Magic an, die NBA sagte wenig später die beiden anderen Partien des Tages ab.

WTA Cincinnati "Bringt mehr": Osaka spielt nach Protest gegen Polizeigewalt doch weiter VOR 3 STUNDEN

Weitere US-Ligen wie die MLB (Baseball), MLS (Fußball) oder WNBA (Basketball) schlossen sich an.

Becker lobt Osaka: "Bewundernswert"

"Ich habe es am Abend verfolgt, wie es in den USA mit dem Basketball anfing und es nun andere Sportarten übernommen haben, was ich absolut richtig finde", so Becker. "Was in Sachen Polizeibrutalität gegenüber schwarzen Menschen passiert, ist nicht zu akzeptieren."

Und auch der Tennis-Sport reagierte. Naomi Osaka zog sich aus Protest zunächst vom in New York ausgetragenen Cincinnati-Masters zurück, ehe sie ihre Entscheidung revidierte. Da die Turnierveranstalter aus Solidarität am Donnerstag alle Matches absagten und auf Freitag verschoben, will die Japanerin nun doch antreten. "Meiner Meinung nach bringt das mehr Aufmerksamkeit für die Bewegung", wird Osaka vom britischen "Guardian" zitiert.

Becker zollt der 22-Jährigen für ihr Engagement großen Respekt. "Ich finde es bewundernswert, dass sie über den Tellerrand hinausschaut und sieht, was in Amerika passiert", betont der sechsmalige Grand-Slam-Turniersieger.

Eurosport stellt sich klar gegen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit. Aus Solidarität mit der Tennis-Familie unterbrechen wir daher am heutigen Donnerstag unsere sportliche Tennisberichterstattung auf allen Plattformen. Die Berichterstattung wird am Freitag, den 28. August, fortgesetzt.

NBA-Boykott: Bucks-Spieler fordern Gerechtigkeit und Wandel

WTA Cincinnati "Bringt mehr": Osaka spielt nach Protest gegen Polizeigewalt doch weiter VOR 3 STUNDEN