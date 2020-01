Wie die ITF eine Woche vor Beginn des Grand-Slam-Jahres bei den Australian Open in Melbourne weiter mitteilte, soll das Geld zur Abmilderung der Katastrophenfolgen an Australiens Rotes Kreuz fließen.

Damit folgt der Tennis-Weltverband dem Vorbild einiger Tennis-Stars. Beispielsweise kündigte Nick Kyrgios an, für jedes Ass, das er in seinen Spielen schlägt, 200 US-Dollar zu spenden. Sein australischer Landsmann Alex de Minaur will sogar noch 50 Dollar drauflegen.

"Rally for Relief" mit Federer und Nadal

Zudem findet am Mittwoch, 15. Januar (ab 9:00 Uhr live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player) in der Rod Laver Arena das Benefizturnier "Rally for Relief" statt, bei dem unter anderem Roger Federer, Rafael Nadal und Serena Williams Spenden für die Opfer der Buschbrände sammeln. Auch Nick Kyrgios, Naomi Osaka und die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki werden dabei sein. Alle Einnahmen des "Rally for Relief" sollen zur Bekämpfung der verheerenden Brände verwendet werden und an die Opfern in Australien gehen.

(SID)