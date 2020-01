Die Siegprämie in Höhe von 43.000 US-Dollar (38.650 Euro) spendet Williams an einen Hilfsfonds zugunsten der Opfer der verheerenden Buschbrände in Australien. "Es ist wirklich hart für mich, all diese Nachrichten von all diesen Feuern zu sehen", erklärte sie.

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Melbourne (ab 20. Januar) wird Williams erneut versuchen, den Rekord von Margaret Court (24 Major-Siege) einzustellen. Auf dem Weg zum Triumph in Auckland hatte die Amerikanerin lediglich einen Satz abgegeben und im Viertelfinale Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschaltet. Titelverteidigerin Julia Görges (Bad Oldesloe) war ebenfalls in der Runde der letzten Acht an Caroline Wozniacki gescheitert.

Video - "Du darfst nicht fluchen": Wunderbare Szene zwischen Gauff und ihrem Papa 00:53

