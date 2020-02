Beim ITF-Turnier in Altenkirchen, bei dem auf Teppich aufgeschlagen wird, wollte Witthöft ihre Auszeit nun beenden und zurück in den Tennis-Zirkus kehren. Die Turnierveranstalter kündigten das Witthöft-Comeback auf "Twitter" an. Doch daraus wird nun nichts.

Witthöft bedankte sich auf "Twitter" für die "liebenswerten und motivierenden Nachrichten" ihrer Fans in den vergangenen Tagen, erklärte dann aber ihren Rückzug vom Turnier im Westerwald: "Es fällt mir sehr schwer euch das mitzuteilen, aber leider musste ich meine Teilnahme am Turnier in Altenkirchen nächste Woche aufgrund einer Verletzung zurückziehen", schrieb die Hamburgerin und fügte hinzu:

" Es sieht so aus, als ob ich besser auf meinen Körper hätte hören sollen. "

Witthöft lässt Comeback-Pläne offen

Wann Witthöft auf die Tour zurückkehrt, ließ die 25-Jährige in dem Post offen.

Withöft stand im Januar 2018 als Nummer 48 in den Top 50 der Welt. Anfang 2019 entschied sie sich eine Auszeit vom Tennis zu nehmen. Dem "Spiegel" erklärte sie Mitte des Jahres, dass sie nicht zurückkommen werde, "solange ich mich physisch und mental nicht bei hundert Prozent fühle, um konkurrenzfähig zu sein."

Mit ihrer Absage für Altenkirchen unterstrich sie damit ihre Haltung.

