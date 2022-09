Rafael Nadal verbessert sich um einen Rang und zieht an Casper Ruud vorbei, der in diesem Jahr die Endspiele bei den French Open und US Open erreicht hatte.

Der Norweger scheiterte im Viertelfinale des ATP-Turniers von Seoul überraschend an Yoshihito Nishioka.

Damit fallen dem 23-Jährigen 205 Punkte aus der Wertung, da er im selben Zeitraum der Saison 2021 das gleichrangige Turnier von San Diego gewonnen hatte.

Die Folge: Nadal zieht kampflos im Ranking an Ruud vorbei - und schreibt zusammen mit Carlos Alcaraz Geschichte.

Alcaraz und Nadal wie Agassi und Sampras

Zuletzt standen am 7. August 2000 zwei Spieler aus demselben Land auf den Positionen eins und zwei im ATP-Ranking.

Damals thronte US-Superstar André Agassi an der Spitze vor Pete Sampras.

Nun ist Alcaraz und Nadal dasselbe Kunststück gelungen.

Und Ruud? Darf sich über ein nicht zu verachtendes Trostpflaster freuen. Durch den Einzug ins Viertelfinale von Seoul qualifizierte sich der Skandinavier für die ATP Finals in Turin.

