"Aber mein Karriereende könnte peRFekter nicht sein, und ich bin glücklich, wie alles gelaufen ist", ergänzte der Schweizer. Seine Initialien stachen noch einmal groß aus "perfekt" hervor.

"Also denkt nicht so sehr über das perfekte Ende nach. Eures wird auf Eure Weise unglaublich werden", richtete sich der Schweizer an die Fans.

Federer verlor an der Seite Rafael Nadals das Doppel beim Laver Cup in London. Auch Team Europa musste sich erstmals der Weltauswahl geschlagen geben.

