Der Masters-Sieger von Miami ergänzte: "Ich versuche, all die Steine wegzuwerfen, die sie mir in den Rucksack gelegt haben." Mit der Zeit könne er besser mit diesem Druck umgehen, erklärte Alcaraz im spanischen Fernsehen.

"Nach und nach wird es für mich normaler und ich werde immer besser darin. Wenn sie mich mit Rafa vergleichen, dann deshalb, weil ich alles richtig mache", meinte die Nummer neun im ATP-Ranking.

Eurosport-Experte Alex Corretja gab Alcaraz dennoch einen Tipp: "Den Vergleich zwischen Alcaraz und Nadal wird es geben. Das wichtigste für Carlos ist, sich davon fern zu halten. Er muss auf seinem Weg bleiben."

Es sei ohnehin schwierig, eine Karriere wie Nadal hinzulegen, betonte der 48-Jährige: "Das ist eine andere Dimension. Deshalb sollten wir das im Moment beiseitelassen. Aber ich bin mir sicher, dass er die Nummer eins werden und einen Grand Slam gewinnen wird."

Alcaraz will mutig und aggressiv spielen

Bei dem TV-Auftritt sprach Alcaraz auch über seine aggressive Spielweise und erklärte: "Wenn ich auf den Platz gehe, sage ich mir, dass ich mutig und aggressiv sein muss. Ich versuche nicht, das Ergebnis festzuhalten und darauf zu warten, dass der andere versagt. Wenn ich verliere, dann nicht, weil ich nicht mutig genug war und nur rausgegangen bin, um Bälle zu spielen."

Der junge Spanier hatte mit dieser Einstellung bereits große Erfolge. In dieser Saison gewann Alcaraz drei Turniere, neben dem Masters in Miami auch die Events in Rio de Janeiro und Barcelona. Deshalb gilt der 18-Jährige als einer der Mitfavoriten auf das anstehende Masters in Madrid (ab 1. Mai) und die French Open (ab 22. Mai live bei Eurosport).

