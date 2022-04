Vom ATP-Turnier in München berichtet Tobias Laure

Casper Ruud kann sich noch ganz genau erinnern. French Open, Court Suzanne Lenglen, bestes Wetter, die ganze Familie da - und auf der anderen Seite des Netzes Roger Federer.

"Das ist eine Erfahrung gewesen, die ich während meiner ganzen Laufbahn nicht mehr vergessen werde", sagt der Norweger auf einer Pressekonferenz in München über sein bislang einziges Duell mit dem Schweizer, das er in der Saison 2019 in drei Sätzen verlor.

Federer, der unlängst sein Comeback ankündigte , ist mit 40 Jahren der Älteste der Big 3, doch auch Nadal (35) und Djokovic (34) werden nicht mehr allzu lange dabei sein. Das sei zwar traurig, "aber auf der anderen Seite gibt uns anderen das in der Zukunft mehr Möglichkeiten, Grand-Slam-Titel zu holen. Die Drei haben jetzt über 17, 18 oder 19 Jahre alles dominiert", so Ruud.

"Es tut mir sogar ein wenig leid für Profis wie David Ferrer oder Richard Gasquet", betont der Weltranglistensiebte. "Das waren tolle Spieler, aber sie sind während ihrer besten Zeit immer auf jemanden getroffen, der noch ein Stück besser war."

Ruud: Noch einmal gegen Federer spielen ...

Allerdings werde es auch in seiner Generation extrem knifflig, ein Grand-Slam-Event zu gewinnen. "Es gibt fünf, sechs extrem starke Leute. Denken wir nur an Daniil Medvedev, der bereits einen Major-Triumph gefeiert hat. Sascha Zverev ist ebenfalls auf höchstem Niveau konstant dabei, dazu Stefanos Tsitsipas", unterstreicht Ruud.

Einen Wunsch in Richtung Big 3 aber hat er noch: "Ich würde gerne noch einmal gegen Federer antreten."

