Drei Knie-OPs in 18 Monaten sind auch für den Maestro ein Wort. Nachdem Roger Federer seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon kein Spiel mehr bestreiten konnte und sich einer weiteren Behandlung am betroffenen Knie unterziehen musste, bangen Tennis-Fans um die Gesundheit des Schweizers.

Den Zeitpunkt für ein Comeback ließ Federer offen, vor seiner OP kündigte er auf "Instagram" nur an, dass er einige Wochen auf Krücken gehen müsse und mehrere Monate aussetzen werde.

Ende September hatte der Schweizer noch verlauten lassen, dass eine Rückkehr auf den Traningsplatz "noch ein bisschen Geduld" brauche. Wie der erfolgreiche Tennistrainer Darren Cahill verriet, könne Federer inzwischen aber wieder trainieren und auch ein Start bei den Australian Open sei wahrscheinlich.

"Ich weiß, dass er im Moment viel auf dem Platz trainiert und wir sind uns ziemlich sicher, dass er die Australian Open spielen wird", erklärte Cahill im australischen "Sportsday Radio". Der ehemalige Coach von Stars wie Simona Halep, Andre Agassi, Andy Murray oder Ana Ivanovic zeigte sich beeindruckt von Federers harter Arbeit. "In seinem Alter ist es beeindruckend, dass er das überhaupt macht. Er versucht die 21 (Anzahl an Grand-Slam-Titeln, Anm. d. Red.) zu erreichen."

