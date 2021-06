Publiziert 22/06/2021 Am 21:18 GMT

Demzufolge war die 20-Jährige positiv auf Mesterolon getestet worden.

Die Suspendierung griff ab dem 7. Januar, Anfang Februar war ihr ursprünglicher Einspruch bereits vom CAS abgewiesen worden. Auch ein zweiter Versuch vor dem CAS scheiterte.

Das Tribunal hob die Suspendierung nun auf und erklärte, dass die nachgewiesene Substanz ohne Jastremskas Verschulden und unwissentlich in ihren Körper gelangt sein. Die Ukrainerin müsse daher ab sofort wieder für den Spielbetrieb zugelassen werden.

Jastremska hat bislang drei WTA-Turniere gewonnen, 2018 in Hongkong sowie 2019 in Hua Hin und Straßburg. Ihre höchste Platzierung im WTA-Ranking war Position 21 vom 20. Januar 2020. Ihr bestes Grand-Slam-Ergebnis war das Achtelfinale 2019 in Wimbledon.

