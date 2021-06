Publiziert 22/06/2021 Am 19:01 GMT | Update 22/06/2021 Am 19:55 GMT

Im Anschluss musste sich Petkovic der US-Amerikanerin Amanda Anisimova mit 1:6, 5:7 geschlagen gaben.

Siegemund, in Bad Homburg an Nummer acht gesetzt, trifft nun auf die Tschechin Katerina Siniakova. In der ersten Runde hatte sich die Schwäbin beim 2:6, 7:6, 6:1 gegen die Weltranglisten-362. Riya Bhatia aus Indien beinahe blamiert.

Neben Siegemund ist noch die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber im Rennen. Die Kielerin trifft auf die Russin Anna Blinkowa.

Das Turnier im Bad Homburger Kurpark ist für die Spielerinnen der letzte Härtetest vor dem Rasen-Highlight in Wimbledon (ab 28. Juni). Schon im vergangenen Jahr hatte das Event an historischer Stätte Premiere feiern sollen, musste aber wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 1876 wurde in Bad Homburg der erste Tennisklub auf dem europäischen Festland gegründet.

