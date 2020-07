Danielle Collins versteht nicht, warum sie von der World-Team-Tennis-Serie ausgeschlossen wurde. Sie habe nicht gewusst, dass man das Resort, in dem die Tennisspieler untergebracht sind, wegen des Coronavirus nicht verlassen darf. In dem von ihr unterschriebenen Formular sei nicht erwähnt worden, "das Hotel nicht zu verlassen", erklärte die US-Amerikanerin in der "New York Times".

Das Gelbe vom Ball - der Eurosport Tennis-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

"Ich habe nicht das Gefühl, absichtlich eine Regel gebrochen zu haben. (...) Es gab eine Erklärung, die ich im Hinblick auf die Sicherheitsprotokole und die Trainings unterschrieben habe", meinte Collins weiter. Mehr habe darin bezüglich bestimmter Verhaltensregeln aber nicht gestanden.

Tennis Alle Turniere in China abgesagt: ATP und WTA "sehr enttäuscht" VOR 7 STUNDEN

Carlos Silva, Geschäftsführer des World Team Tennis, erklärte jedoch, diese Regel sei den Spielern in zwei Meetings am 11. und 15. Juli mitgeteilt worden. Laut Collins habe sie davon aber auch nichts mitbekommen.

Silva verteidigt Collins-Rauswurf

Die 26-Jährige war vor wenigen Tagen aus dem "The Greenbeer"-Resort gefahren, um sich mit Medikamenten gegen ihre rheumatoide Arthritis auszustatten. Zudem gab Collins zu, zuvor bereits ihren Hund besucht zu haben. "Ich glaube nicht, dass Danielle versucht hat, etwas Böses zu tun. Aber sie hat uns in eine Situation gebracht, in der man das einhalten muss, was man versucht, um den weiteren 150 Leuten hier Sicherheit zu geben", erklärte Silva der "New York Times".

Dass das Event möglichst reibungslos verläuft, sei nicht nur für das Tennis wichtig, stellte der Geschäftsführer weiter klar. "Es ist wichtig für den ganzen Sport, dass es gut läuft - nicht nur für uns. Ich feuere die MLS und die NBA an. Ich feuere ein Tennis-Showturnier in Europa und die US Open an. Wir sind froh, unser Wissen teilen zu können. Ich kann sagen, es ist nicht einfach."

Daher habe man bei Collins durchgegriffen: "Man kann Dinge 100 Mal richtig machen, aber wenn man einmal danebenliegt, waren die 100 richtigen Male völlig umsonst." Bis zum 2. August geht das World-Team-Tennis-Event noch. Sofia Kenin, Sloane Stephens, Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Taylor Fritz und Sam Querrey nehmen auch daran teil.

Das könnte Dich auch interessieren: Thiem gibt US-Open-Zusage und verteidigt Djokovic

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Alle Höhepunkte aus Melbourne - mit Zverev, Thiem, Djokovic und Federer 00:55:22

Tennis Federer erklärt: Perfekter Zeitpunkt für Rücktritt wäre 2017 gewesen VOR EINEM TAG